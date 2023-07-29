В Туапсе замечены смерчи

Жители Туапсе утром 29 июля сняли на видео несколько смерчей. Записи опасного природного явления очевидцы разместили в соцсетях. От моря разрушительные вихри двинулись в горы.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», на побережье Азовского и Черного морей в последние сутки бушует стихия. Из-за сильного шторма в Новороссийске, Сочи, а также станице Голубицкой Темрюкского района затопило пляжи. В Ейском районе размыло часть автотрассы.

В Сириусе волна унесла в море подростка. Мальчика удалось спасти. Сегодня в соцсетях появилось его фото. «Ребенок в ссадинах, но жить будет»,— говорится в сообщении.

Маргарита Синкевич

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