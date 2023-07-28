В Темрюкском районе у двух баз отдыха смыло пляж

В станице Голубицкой Темрюкского района подмыло пляжную территорию у двух баз отдыха. Об этом сообщает глава района Федор Бабенков в своем Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федор Бабенков Фото: Федор Бабенков

«Поручил ответственным специалистам осуществить выезд на место для оценки ситуации. В виду близкого расположения баз отдыха к береговой линии, повышения уровня моря и Северо-Западного ветра образующего нагонную волну пляж смыло, также пострадало ограждение баз отдыха», — отметил Федор Бабенков.

Также глава района поручил установить контроль за ситуацией. По оценке специалистов, гостям и жителям станицы ничего не угрожает.

Штормовое предупреждение будет действовать на территории всего Краснодарского края 28 и 29 июля. Жителей и туристов региона предупреждают о возможных ливнях, грозах, усилении ветра до 23–28 м/с и смерчах. Из-за сильнейшего шторма оказались затоплены пляжи в Новороссийске и Сочи. Ранее в Анапе, Сочи и Геленджике ввели запреты на купание в море из-за штормового предупреждения.

Ранее подростка смыло в море огромной волной в Сириусе, очевидцы сняли на видео момент спасения ребенка. В Ейском районе огромными волнами размыло дорогу на участке от поселка Ясенская Переправа в сторону Шиловки.

Тат Гаспарян

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