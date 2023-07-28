Путину доложили об обстреле Ростовской области

Президенту России Владимиру Путину доложили о ракетных обстрелах Ростовской области, которые произошли сегодня днем. Пресс-секретарь главы государства говорил, что президент не получил информацию об атаках раньше, поскольку участвовал в саммите «Россия—Африка».

«Доложили»,— сказал господин Песков журналистам. Отвечая на вопрос, дал ли глава государства какие-то поручения руководству МЧС, Дмитрий Песков сказал: «Слава богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно».

Ранее сегодня, 28 июля, в результате падения обломков сбитой системами ПВО ракеты комплекса С-200, запущенной силами Украины, в Таганроге пострадали 14 человек. Взрыв произошел у кафе «Чехов сад» в центре Таганрога, в городе был введен режим ЧС. В МИД РФ не исключили жесткого ответа на эту атаку.

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