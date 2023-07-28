МИД предупредил о жестком ответе на обстрел Таганрога и попытку атаки БПЛА в Подмосковье

Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры после обстрела Таганрога и атаки беспилотника на Московскую область. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, сегодня, 28 июля, киевский режим совершил очередную террористическую атаку, обстреляв жилую инфраструктуру Таганрога зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. До этого произошла попытка террористической атаки на территории Московской области.

Минздрав России сообщил, что при взрыве в центре Таганрога ранены 14 человек. Президенту РФ Владимиру Путину о ЧП пока не доложили.

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Мария Федотова