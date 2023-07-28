Путин предложил строить заводы и электростанции в Африке

Президент Владимир Путин полагает, что Россия может строить предприятия и электростанции в Африке, как это делал Советский Союз. Он сделал это предложение в ответ на выступление президента Уганды Йовери Мусевени, который указал, что страны Африки продают сырье по низкой цене, но не продукты, которые стоят дороже.

«Советский Союз никогда не исходил из того, что у Африки нужно покупать только сырье. Сколько Советский Союз построил предприятий, электростанций, сталелитейных заводов в Африке. Мы должны вернуться к этой практике»,— сказал президент на форуме Россия—Африка.

По мнению президента Уганды, его страна стала «островком стабильности» в Африке благодаря закупкам оружия у России. Владимир Путин также заявил, что у России и стран Африки схожие позиции по международным вопросам.

На пленарном заседании саммита Россия—Африка в Санкт-Петербурге, на котором были представители 49 африканских стран, Владимир Путин пообещал бесплатно поставить в африканские страны по 25–50 тыс. тонн зерна, а также открыть в Африке филиалы российских вузов и школ.

О подробностях саммита читайте в публикации «Ъ» «Велика Африка, а отступать некуда».

Анастасия Ларина