В Воронеже на дачном участке у пенсионерки нашли схрон с взрывчаткой

Сотрудники полиции обнаружили тайник с оружием в огороде дачного дома в СНТ «Нефтяник-2» в Железнодорожном районе Воронежа. Как сообщили источники «Ъ» в правоохранительных органах, в отношении неустановленного лица возбуждено и расследуется уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Тайник был обнаружен при проведении строительных работ на участке 57-летней пенсионерки в конце прошлой недели. Из земли достали несколько предметов, похожих на гранаты. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли всю закопанную взрывчатку и направили ее на экспертизу.

В итоге установлено, что на участке были закопаны десять ручных гранат (четыре РГД-5, две РГН, три Ф-1 и одна РГО), десять тротиловых шашек, два брикета пластичного взрывчатого вещества массой более 600 граммов, а также запал для гранат УЗРГМ-2. Предоставленные на экспертизу вещества пригодны для производства взрыва при наличии средства взрывания. Правоохранительные органы выясняют, каким образом взрывчатка попала на участок пенсионерки.

В близких к границе с Украиной регионах России регулярно возбуждаются уголовные дела о незаконном хранении оружия. Этим летом жителя Белгородской области приговорили к исправительным работам за хранение восьми килограммов взрывчатки. В начале июля мобилизованный получил семь лет колонии за взрыв привезенных из зоны специальной военной операции двух гранат во дворе многоэтажки в Липецке.

Сергей Толмачев, Воронеж