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Жителя Белгородской области приговорили к исправительным работам за хранение 8 кг взрывчатки

Алексеевский райсуд Белгородской области приговорил к году и шести месяцам исправительных работ местного жителя за хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). 5% дохода его будет удерживаться в доход государства, приговор вступил в законную силу.

Противоправная деятельность осужденного была пресечена сотрудниками управления ФСБ по Белгородской области, сообщили в ведомстве. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что он хранил дома 8 кг взрывчатых веществ.

Этой весной Алексеевский райсуд вынес приговор по аналогичному делу, назначив исправительные работы местному жителю Виталию Ильину, у которого были обнаружены ручная граната (Ф-1), взрыватель УЗРГМ-2 ручных гранат и более 30 патронов различных калибров к оружию.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

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Сергей Толмачев

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