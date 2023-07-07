Мобилизованный получил 7 лет колонии за взрыв двух гранат во дворе многоэтажки в Липецке

Тамбовский военный гарнизонный суд назначил семь лет колонии общего режима и штраф в размере 40 тыс. руб. мобилизованному уроженцу Липецка, который весной этого года сбросил с балкона многоэтажки две боевые гранаты. Как рассказала объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области, его признали виновным в приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

В суде установлено, что в марте этого года во время участия в специальной военной операции в Донецкой народной республике мужчина нашел пять боевых гранат. Он скрыл находку от командования части. Получив отпуск, военнослужащий вместе с гранатами приехал в Липецк.

В конце марта мобилизованный в состоянии алкогольного опьянения вышел на общий балкон девятого этажа и поочередно взорвал две гранаты, кинув их на придомовую территорию. В результате никто не пострадал. Мужчину задержали и заключили под стражу.

Этот инцидент комментировали в правительстве Липецкой области. По данным властей, вечером 25 марта взрывы произошли у дома №1/4 в 15-м микрорайоне областного центра. Правоохранительные органы после происшествия возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Имя осужденного в сообщении пресс-службы судебной системы не указано. Согласно картотеке дел, 6 июля суд вынес приговор Дмитрию Курбатову по делу о хранении и перевозке взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и хулиганстве с использованием взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 213 УК РФ).

Этим летом Тамбовский гарнизонный военный суд вынес аналогичный приговор. Мобилизованный Игорь Булгаков получил три года колонии за хранение дома привезенной из зоны спецоперации гранаты. Взрывное устройство он прятал на крыше гаража.

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Сергей Толмачев, Воронеж