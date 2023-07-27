В Белгородской области в результате обстрела ранен комбайнер

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле вооруженными силами Украины поселка Красное в приграничном Шебекинском городском округе. По его словам, в результате есть пострадавший.

Осколочное ранение голеностопа получил комбайнер, который во время обстрела проводил сельскохозяйственные работы на поле. Его доставили в больницу. «Вся необходимая медицинская помощь оказана, пострадавший отправлен на амбулаторное лечение домой»,— уточнил господин Гладков в Telegram-канале.

Осколки снаряда повредили также комбайн. На месте обстрела работают оперативные службы.

За последние сутки территория Белгородской области подверглась почти двум десяткам атак со стороны Украины. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и поселку Ленинский выпущено по два минометных снаряда. В соседнем селе Муром с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений не было.

Ранее сегодня, 27 июля, беспилотник был обнаружен в соседней с Белгородской Воронежской области, которая граничит с Луганской народной республикой. В результате его падения во дворе жилого дома никто не пострадал.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж