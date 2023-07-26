«Все у нас хорошо — грех жаловаться»

Государственная дума завершила весеннюю сессию. Но спикер Вячеслав Володин призвал депутатов вместо отдыха подготовиться к обсуждению бюджета страны. В целом за истекший период удалось принять 500 законопроектов, 136 из них — документы социальной направленности. На данный момент в портфеле нижней палаты находится 908 законопроектов, что более чем в два раза меньше, чем пять лет назад. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе разделяет мысль о том, что народные избранники потрудились на славу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем традиционном торжественном выступлении похвалил коллег. Собственно, по-другому и быть не может. Депутаты потрудились на славу: разобрали законодательные завалы, политику государства и правильных граждан поддержали, врагов и их пособников решительно осудили. Не всех, конечно, кое-кто остался. Недовольные всегда есть. Но ничего страшного, всем со временем достанется. Сессия-то не последняя, будут и другие.

Политика Запада, естественно, провалилась вместе со всей своей русофобией, и техника его хваленая ничтожна. Что касается персонально народных избранников, то им Вячеслав Викторович советует проявить сознательность — пожертвовать отдыхом и заняться бюджетом, а также здравоохранением.

Так что вопросы о том, где, кто и как собирается отдыхать, неуместны. По крайней мере, если кого и заметят на каких-то островах, то к руководству претензий быть не может — все рекомендации даны. А кто не внял, пусть отвечает самостоятельно.

Идем дальше. 500 законов приняла Государственная дума за весеннюю сессию. Много это или мало? Наверное, дело не в количестве, а в качестве. Хочется надеяться, что жизнь наша станет лучше. Депутат же избран российским народом, для него и должен стараться. Есть, конечно, вопросы. В частности, запретов в очередной раз стало больше. Но к этому, по идее, нужно привыкнуть.

Иной скажет, что когда-то должен же быть предел, а то так может показаться, что с каждой сессией Государственной думы свободное пространство в Российской Федерации сокращается, как шагреневая кожа.

Но это дилетантский подход. Ресурс в этой части, во-первых, неограничен. А, во-вторых, ситуация в мире меняется, возникают новые вызовы, что требует соответствующей реакции. Неужели непонятно? Как маленькие, ей богу. Не депутаты в этом виноваты, а международная обстановка.

Однако непонимающий вновь замечает, что вот обещали одно, а в итоге получилось другое. Например, говорили, что с 21 года будут в армию призывать, а вышло, что с 18, как раньше, но зато верхняя граница призывного возраста сдвинулась до 30 лет. И даже вроде сенаторы против этого вначале возражали.

Но на это народные избранники отвечают — так вы сами же об этом просили. Да и вообще, закончил парень школу, чего без дела болтаться? А тут отслужил в армии, и дело с концом. К законодателям вон письма валом идут с мест на эту тему. Никто их, правда, не видел, но ведь Дума не обязана все публиковать, да и технических возможностей таких нет.

В общем и целом, грех жаловаться — для нашего же блага работают. Да никто особо и не возражает, тем более возражать не то чтобы запретили, это и так должно быть ясно, без указаний сверху. Понимать нужно суть момента: хватит жаловаться и канючить, работать надо на благо государства.

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