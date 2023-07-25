Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зеленский заявил Сунаку, что Украина нуждается в усилении ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили сотрудничество в обороне, а также потребность Киева в вооружениях. Господин Зеленский заявил, что стране надо срочно усилить систему ПВО.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Clodagh Kilcoyne/Pool/File Photo, Reuters

Владимир Зеленский

Фото: Clodagh Kilcoyne/Pool/File Photo, Reuters

«Украине срочно необходимо усилить свою противовоздушную оборону, чтобы защитить наш народ, его историческое наследие и продолжить Черноморскую зерновую инициативу. Об этом я сказал во время беседы с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и рассказал о ежедневных попытках России разрушить исторический центр Одессы и портовую инфраструктуру»,— написал Владимир Зеленский в Telegram.

Россия с 18 июля приостановила участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее условий. С тех пор Минобороны России уже несколько раз наносило «удары возмездия» по Одессе. В российском ведомстве утверждают, что их целями выбирают военную промышленность, топливную инфраструктуру, склады боеприпасов. Владимир Зеленский говорил, что в результате обстрела 19 июля уничтожили 60 тыс. т зерна, предназначавшиеся Китаю. 20 июля при взрыве было повреждено генконсульство КНР в Одессе.

О последствиях прекращения сделки — в материале «Ъ» «Закрома не задарма».

Лаура Кеффер

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...