Зеленский заявил Сунаку, что Украина нуждается в усилении ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили сотрудничество в обороне, а также потребность Киева в вооружениях. Господин Зеленский заявил, что стране надо срочно усилить систему ПВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Clodagh Kilcoyne/Pool/File Photo, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Clodagh Kilcoyne/Pool/File Photo, Reuters

«Украине срочно необходимо усилить свою противовоздушную оборону, чтобы защитить наш народ, его историческое наследие и продолжить Черноморскую зерновую инициативу. Об этом я сказал во время беседы с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и рассказал о ежедневных попытках России разрушить исторический центр Одессы и портовую инфраструктуру»,— написал Владимир Зеленский в Telegram.

Россия с 18 июля приостановила участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее условий. С тех пор Минобороны России уже несколько раз наносило «удары возмездия» по Одессе. В российском ведомстве утверждают, что их целями выбирают военную промышленность, топливную инфраструктуру, склады боеприпасов. Владимир Зеленский говорил, что в результате обстрела 19 июля уничтожили 60 тыс. т зерна, предназначавшиеся Китаю. 20 июля при взрыве было повреждено генконсульство КНР в Одессе.

О последствиях прекращения сделки — в материале «Ъ» «Закрома не задарма».

Лаура Кеффер