Трамп раскритиковал Байдена за признание нехватки боеприпасов у США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас — самое опасное время в истории США из-за рисков использования ядерного оружия. Он раскритиковал действующего президента Джо Байдена, признавшего нехватку артиллерийских боеприпасов у Пентагона. Господин Байден говорил, что поставки ВСУ кассетных боеприпасов являются временной мерой на тот период, пока не будет увеличен выпуск обычных снарядов.

Господин Трамп утверждает, что в годы его президентства военные склады в США «были забиты до краев». «И у нас человек (на посту президента.— "Ъ"), который не понимает, что делает. Человек, который встал и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов... Если ты все раздал, это ужасно. Единственное, что может быть хуже этого, это рассказать об этом миру. Он рассказал Китаю и другим враждебным странам, что у нас нет боеприпасов… Насколько глупым надо быть, чтобы заявить такое?» — сказал Дональд Трамп в интервью Fox News.

7 июля США объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. Белый дом уверял, что без этого Киеву не хватило бы артиллерии для наступления. 13 июля Пентагон сообщил, что украинские военные уже получила кассетные боеприпасы из США и других стран. Президент Владимир Путин говорил, что у России есть право зеркального ответа на применение кассетных боеприпасов.

Лаура Кеффер