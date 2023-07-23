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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 23 июля

В Одессе разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви Московского патриархата. В 2010 году крупнейший в городе храм освящал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Над Одессой ночью работали средства противовоздушной обороны, произошло несколько мощных взрывов.

Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора. Об этом сообщил сам 73-летний политик.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил генсека НАТО Йенса Столтенберга срочно созвать Совет Украина—НАТО. Структура была создана ранее в июле на саммите Североатлантического альянса.

В «Википедии» произошел глобальный сбой. На работу сервиса жалуются в том числе пользователи из России.

Польша открыла сервисный центр по ремонту танков Leopard из Украины. На предприятие прибыли первые два танка.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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