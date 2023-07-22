В Москве осенью проведут Кубок по беспилотным авиационным системам

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал главной задачей в развитии производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «создание необходимого уровня технологического суверенитета». Для привлечения молодежи в отрасль в столице решили провести Кубок по беспилотным авиационным системам (БАС). Главный приз — электромобиль «Москвич».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Господин Собянин рассказал, что соревнование будет проходить по нескольким дисциплинам: сбор коптера на время, дрон-баскетбол, скоростное автономное прохождение заранее известной трассы, автономное прохождение лабиринта, гонка дронов. Сейчас принимаются заявки желающих. Второй этап отбора проведут 29–30 июля в Новосибирске. Финал состоится осенью в столичном индустриальном парке «Руднево».

По данным мэра, производство БПЛА в Москве выросло больше чем в четыре раза. С 3 мая в столице действует запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Исключение сделали для БПЛА, используемых по решению органов государственной власти.

В июне правительство утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Президент Владимир Путин предлагал учить управлению дронами в школах. Минобрнауки планирует обучать до 180 тыс. студентов в сфере БАС к 2030 году.

Лаура Кеффер