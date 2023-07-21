Глава МИД Армении назвал действия Азербайджана в Карабахе бесчеловечными

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании постоянного совета ОБСЕ назвал незаконными и бесчеловечными действия Азербайджана по блокированию Лачинского коридора. Он также считает, что признание территориальной целостности Азербайджана нельзя толковать «как право на этническую чистку» Нагорного Карабаха.

Заседание постоянного совета ОБСЕ прошло 20 июля, его созвали по просьбе Армении. Господин Мирзоян рассказал, что гуманитарная катастрофа в Карабахе усугубляется. «Преднамеренные действия Азербайджана нельзя назвать иначе как незаконными и бесчеловечными, нарушающими основные права человека и достоинство людей… Признание территориальной целостности Азербайджана не должно и не может быть неверно истолковано как право на этническую чистку в Нагорном Карабахе»,— убежден министр (цитата по сайту армянского МИДа).

МИД Азербайджана назвал «ошибочным и опасным» заявление министра иностранных дел Армении. «Утверждение Армении о том, что Азербайджан предпринимает шаги по проведению "этнической чистки" в регионе, ошибочно и опасно. В отличие от Армении, совершившей массовые убийства и депортации азербайджанцев, Азербайджан никогда не проводил политику этнических чисток в отношении жителей армянского происхождения»,— сказано в пресс-релизе ведомства.

25 мая премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Москве с Владимиром Путиным. Господин Пашинян заявил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. 15 июля лидеры двух стран встретились в Брюсселе. Господин Пашинян говорил, что на встрече не сумели согласовать открытие Лачинского коридора.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «При миротворчестве главное — не рассориться».

Лаура Кеффер