Пашинян: трехсторонняя встреча в Брюсселе не помогла открыть Лачинский коридор

Трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе 15 июля на дала результатов для разблокирования Лачинского коридора и преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. Об этом заявил господин Пашинян в ходе заседания правительства 20 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы должны продолжать работать в этом направлении. Нужно также работать в направлении максимального освещения гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в международной прессе»,— сказал премьер-министр (цитата по «Sputnik Армения»)

По словам премьер-министра, Баку продолжает агрессивную риторику и готовит этнические чистки в Нагорном Карабахе, из-за чего диалог Степанакерта и Баку не может быть эффективным для международного участия. На встрече стороны подтвердили территориальную целостность друг друга и намерение соблюдать условия Алма-Атинской декларации 1991 года.

12 декабря Азербайджан заблокировал Лачинский коридор — единственный горный маршрут, соединяющий Армению и Нагорный Карабах. С 13 по 16 декабря Азербайджан также приостанавливал поставки газа из Армении в Карабах. 18 января Карабах вновь обвинил азербайджанскую сторону в прекращении поставок газа.

В Лачинском коридоре дислоцирован российский миротворческий контингент. Армянские власти выражали обеспокоенность по поводу деятельности миротворцев из России. Премьер Армении Никол Пашинян допускал обращение к ООН с просьбой прислать миротворцев в регион.

Подробнее — в публикации «Ъ» «При миротворчестве главное — не рассориться».

Полина Мотызлевская