Совфед призвал парламенты других стран осудить США за поставки кассетных боеприпасов Украине

Российские сенаторы приняли обращение к парламентариям других стран с призывом осудить США за решение поставить Украине кассетные боеприпасы. В нем отмечается, что РФ оставляет за собой право на «жесткий зеркальный ответ».

«Очередное "чудо-оружие", на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, никак не повлияет на ход проводимой РФ специальной военной операции — ее цели и задачи будут полностью выполнены»,— говорится в обращении, выдержки из которого приводятся на сайте Совета федерации. Сенаторы считают, что передача кассетных боеприпасов — это «свидетельство бессилия». По их мнению, в США понимают «ничтожность обещаний киевских властей применять поставляемое оружие неизбирательного действия "аккуратно и ответственно"».

Обращение в числе прочего будет отправлено ООН, Межпарламентскому союзу, Межпарламентской ассамблее государств—участников СНГ, Парламентской ассамблее ОДКБ, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, парламенту стран Латинской Америки и Карибского бассейна, парламенту Южноамериканского общего рынка и другим организациям.

Украина в июле получила от США кассетные боеприпасы. Решение Вашингтона поставить их Киеву раскритиковали многие представители Демократической партии США и правозащитные организации. Белый дом назвал это «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов».

Подробнее — в материале «Ъ» «А кассетные Байден припас».

Леонид Уварчев