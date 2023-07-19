Две выпущенные КНДР ракеты упали в воду к востоку от Корейского полуострова

Сегодня, 19 июля, с 3:30 по 3:46 по местному времени (с 21:30 мск по 21:46 мск) КНДР произвела испытательный запуск двух баллистических ракет малой дальности. Они пролетели около 550 км, после чего упали к востоку от Корейского полуострова, передает Associated Press со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Агентство отмечает, что испытание баллистических ракет произошло на следующие сутки после того, как в порт города Пусан прибыла американская подводная лодка USS Kentucky, оснащенная ядерным оружием.

В прошлый раз Северная Корея запускала баллистическую ракету 12 июля. Она летела в сторону Японского моря. Власти КНДР заявили, что это был второй испытательный пуск баллистической ракеты «Хвасон-18». В ООН сообщили, что ракета упала в море в исключительной экономической зоне России. МИД России эту информацию не подтвердил.

О ситуации на Корейском полуострове — в материале «Ъ» «От Киева до Кима».

Эрдни Кагалтынов