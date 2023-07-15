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Коммерсантъ FM
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МИД РФ не может подтвердить падение ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России

Россия продолжает изучать информацию о том, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне РФ, заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко. По его словам, пока нет подтверждения этих данных.

Андрей Руденко

Андрей Руденко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Андрей Руденко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Насколько я знаю, мои коллеги это с министерством обороны продолжают исследовать, но пока четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет»,— сообщил господин Руденко (цитата по Интерфаксу»).

12 июля Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Власти КНДР заявили, что это был второй испытательный пуск баллистической ракеты «Хвасон-18». В ООН сообщили, что ракета упала в море в исключительной экономической зоне России.

О ситуации на Корейском полуострове — в материале «Ъ» «От Киева до Кима».

Лаура Кеффер

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