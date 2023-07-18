Bloomberg: морские перевозки российской нефти упали до февральского минимума

Морские перевозки российской нефти за последний месяц упали до минимума по сравнению с показателями февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на собранные данные по отслеживанию судов. На 16 июля они сократились до 3,1 млн баррелей в сутки (б/с).

Показатель на 16 июля, уточняет Bloomberg, на 270 тыс. б/с ниже уровня, зафиксированного в феврале, перед объявлением России о добровольном сокращении добычи. Тогда он составлял 3,38 млн б/с. С того времени Bloomberg публиковал данные, свидетельствующие, что сокращения в не было.

Поставки в Азию снизились до 2,77 млн б/с к 16 июля. Как отмечает Bloomberg, в частности, снизился объем поставок в Индию — до 1,75 млн б/с.

В феврале вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Затем сокращение было продлено до конца 2023 года. По словам господина Новака, добыча в нынешнем году снизится на 20 млн т, до 515 млн т.

Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт и другие страны ОПЕК+ договорилось о сокращении добычи в мае в совокупности на 1,6 млн б/с. Однако в отчете ОПЕК говорилось, что в марте Россия сократила добычу только на 300 тыс. баррелей в сутки. По данным WSJ, Саудовская Аравия оказалась недовольна показателями России. Между тем в начале июля Bloomberg зафиксировал снижение уровня добычи.