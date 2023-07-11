Bloomberg: поставки нефти из РФ впервые сильно упали после объявления о сокращении добычи

Средний уровень морских поставок российской нефти за неделю с 3 по 9 июля составил 2,86 млн баррелей в сутки. Это более чем на 1 млн баррелей в сутки меньше, чем на предыдущей неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на собранные данные по отслеживанию судов. Агентство отмечает, что объемы поставок нефти из РФ впервые упали ниже февральского уровня.

Как сообщает Bloomberg, снижение потоков нефти из России сильнее всего сказалось на объемах поставок в Азию. Кроме того, сокращение потоков нефти вызвало снижение доходов РФ с экспортных пошлин, отмечает агентство.

Впервые в этом году Россия объявила, что сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки в феврале. После этого Bloomberg неоднократно публиковало отчеты о морских поставках российской нефти и не фиксировало существенного снижения показателей.

В июне Россия взяла обязательства значимо урезать производство нефти — ее формальная квота будет снижена на 650 тыс. б/с, до 9,8 млн б/с, а сверх этого сохранится добровольное сокращение на 500 тыс. б/с. В июле вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что Россия добровольно снизит экспорт нефти на 500 тыс. б/с в августе. Через день после этого заявления Минэнерго Саудовской Аравии сообщило, что Россия добровольно сократила экспорт нефти на 500 тыс. б/с.

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Эрдни Кагалтынов