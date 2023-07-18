МИД КНР после атаки на Крымский мост призвал не нападать на гражданские объекты

Сторонам военного конфликта на Украине нужно воздерживаться от нападений на гражданские объекты, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Так она прокомментировала атаку на Крымский мост, произошедшую накануне.

«Китай считает, что соответствующие стороны должны воздерживаться от нападения на гражданские объекты и инфраструктуру, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право»,— сказала госпожа Мао (цитата по ТАСС).

17 июля Крымский мост был атакован надводными беспилотниками. В результате погибла ехавшая по мосту семейная пара из Белгородской области, их дочь была ранена. Возбуждено уголовное дело о теракте. Россия обвинила в произошедшем Украину. Ночью 18 июля автомобильное движение по мосту восстановили по одной полосе.

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Лаура Кеффер