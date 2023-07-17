Володин: в рамках зерновой сделки лишь 2,5% продовольствия досталось беднейшим странам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что зерновая сделка практически не работала и решение о выходе России из соглашения по вывозу зерна из украинских портов является правильным. По его словам, беднейшие страны за все время действия сделки получили по зерновому коридору лишь 2,5% сельхозпродукции. Кремль и МИД РФ ранее официально заявили о выходе Москвы из зерновой сделки с 18 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сегодня зерновая сделка не работает. Лишь 2,51% продовольствия досталось беднейшим странам. Кроме того, не выполняются обязательства перед Россией по сельскохозяйственному экспорту»,— сообщил господин Володин в своем Telegram-канале.

Также спикер ГД допускает, что зерновые коридоры, действовавшие в рамках черноморской инициативы, могли использоваться «для прикрытия террористических атак киевского режима». «Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен вновь под прикрытием зернового коридора безопасности»,— добавил он.

Сегодня, 17 июля, Кремль сообщил, что действие зерновой сделки фактически приостановлено, так как Россия ждет выполнения своих условий. В связи с невыполнением сделки ее действие должно быть прекращено с завтрашнего дня, 18 июля. В МИД РФ рассказали, что Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря, а Совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован.

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН о вывозе зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Создание условий для реализации меморандума — главное требование российской стороны.

Александр Кислов