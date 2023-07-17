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Коммерсантъ FM
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Союз туриндустрии: отели Крыма готовы бесплатно продлевать проживание туристов

Отельеры Крыма готовы бесплатно продлевать проживание туристов, вынужденных задержаться из-за ЧП на Крымском мосту, заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. На мосту разрушен один пролет, подробности ЧП местные власти не приводят.

«Все отельеры заявляют о том, что они готовы пойти навстречу и вопросы продления размещения решить для людей. Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там все будет оказано им на безвозмездной основе»,— сказал ТАСС господин Уманский.

Глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков сообщил, что отели района готовы принять туристов, следовавших в Крым, и пообещал «лояльную ценовую политику». В гостиницах есть свободные номера, написал он в Telegram.

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В результате ЧП погибла пара из Белгородской области, их дочь находится в реанимации. Паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем также временно не работает. Движение поездов в сторону Крымского моста приостанавливали, но позднее возобновили. Местные власти готовят пункты временного размещения на востоке Крыма.

Лаура Кеффер

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