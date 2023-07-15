В Свердловской области в выходные дни усилили контроль соблюдения особого противопожарного режима

На территории Свердловской области 15 и 16 июля контрольные группы будут патрулировать леса региона и другие территории, создающие угрозу пожарной опасности. Соответствующую задачу главам муниципалитетов поставил министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным правительства, рейды проводятся с целью недопущения ухудшения пожарной обстановки в лесах региона. «В субботу и воскресенье в патрулировании принимают участие представители лесничеств, сотрудники Минприроды региона и отделов лесного контроля по округам, правоохранительных органов, МЧС, арендаторы лесных участков и добровольцы»,— отметил Денис Мамонтов.

Особый противопожарный режим в области действует с 15 апреля. С 13 июля в лесах региона объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих природных пожаров. Также в двух свердловских поселках объявили режим ЧС из-за природных пожаров.

Напомним, вечером 12 июля в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ) начался крупный пожар. Локализовать его удалось только 13 июля на площади 4,1 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение — днем. Огонь уничтожил там более 40 домов, дач и других строений. Жителей эвакуировали. Пострадали два человека, одну женщину нашли мертвой при разборе сгоревшей дачи. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Полина Хабарова

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