После крупного пожара в свердловском селе Шайдуриха следовали возбудили уголовное дело о халатности

В Невьянске свердловские следователи возбудили уголовное дело по факту халатности в связи с пожаром в селе Шайдуриха. Напомним, пожар произошел вечером 12 июля, огнем в селе было уничтожено больше 40 домов, один человек погиб. Ранее сообщалось, что по факту гибели женщины возбудили дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следствием установлено, что пожар в селе мог возникнуть в результате «непринятия или несвоевременного принятия мер» по предотвращению распространения огня, незадолго до этого охватившего лесные участки рядом. В связи с этим было возбуждено еще одного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

«В рамках расследования данного уголовного дела будет установлено, в полной ли мере уполномоченные должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности пострадавшего населенного пункта, проводили необходимые мероприятия, направленные на недопущение и предотвращение данной ситуации, а также на минимизацию последствий изначально возникшего пожара»,— прокомментировали в СКР.

Подробнее о пожаре — в материале «Ъ» «"Улицы выгорали целиком"».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте