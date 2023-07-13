В двух свердловских поселках объявили режим ЧС из-за природных пожаров, жителей могут эвакуировать

На территории Кедровской поселковой администрации (городской округ Верхняя Пышма) в Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее решение власти приняли на заседании комиссии по ликвидации ЧС, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация городского округа Верхней Пышмы Фото: Администрация городского округа Верхней Пышмы

«Все службы приведены в повышенную готовность. В случае угрозы поселку Ольховке будет объявлена эвакуация жителей»,— сказано в сообщении. По данным Березовского лесничества, сейчас пожар находится в четырех километрах от Ольховки. На границе пожара работают сотрудники лесничества, авиалесоохраны, добровольцы. Кроме того, к месту пожара прибыли десантники МЧС.

По данным портала 66.ру, Ольховка оказалась под угрозой распространения пожара из-смены направления ветра. «Огонь пока на расстоянии пяти километров. Но между огнем и деревней находятся торфяные поля. Если огонь доберется до поля, то возникнет реальная угроза»,— передавал утром 13 июля корреспондента портала с места событий.

Напомним, вечером 12 июля начался пожар в селе Шайдуриха. Сегодня МЧС сообщило, что пожар в селе был локализован на площади 4,1 тыс. кв. м. В пожаре погибла 71-летняя женщина. Глава Невьянского городского округа Александр Берчук рассказал, что сгорел 41 дом. Днем 13 июля пожарные ликвидировали открытое горение. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сгоревшие дома жителей Шайдурихи восстановят.

Полина Хабарова

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