Свердловские власти объявили в лесах региона режим ЧС из-за бушующих природных пожаров

В лесах Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за бушующих пожаров. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

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Как уточнили в департаменте информационной политики региона, введение режима ЧС в лесах позволяет привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации природных пожаров. Руководителем ликвидации ЧС назначен министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов.

Напомним, вечером 12 июля в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ) начался крупный пожар. Локализовать его удалось только сегодня утром, 13 июля, на площади 4,1 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение — днем. Огонь уничтожил там более 40 домов, дач и других строений. Жителей эвакуировали. Пострадали два человека, одну женщину нашли мертвой при разборе сгоревшей дачи. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Также в двух свердловских поселках объявили режим ЧС из-за природных пожаров, жителей могут эвакуировать.

Полина Хабарова

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