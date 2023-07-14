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Коммерсантъ FM
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Кулеба: пункт о приглашении Украины в НАТО в коммюнике внесли за 48 часов до саммита

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что участники саммита НАТО изначально не планировали включать в коммюнике упоминание о приглашении Украины в альянс. Дискуссии длились месяцы, рассказал он, а решение приняли за 48 часов до саммита после переговоров с украинскими властями.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Дмитрий Кулеба

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«За 48 часов благодаря очень интенсивному и прагматичному аргументированному общению с партнерами, прежде всего с США и Германией, нам удалось их "подвинуть". И они согласились, что слово "приглашение" может или должно быть в тексте. Но в конце концов там оно появилось в той формулировке, которую мы видим»,— рассказал Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона (цитата по ТАСС).

Глава МИДа также сказал, что при обсуждении создания Совета Украина—НАТО члены альянса «не очень комфортно себя почувствовали» в связи с выдвинутыми Киевом условиями. Так, украинские власти заявили, что в правилах функционирования совета он должен быть указан как «инструмент интеграции Украины в НАТО». В результате страны НАТО согласовали это условие.

На саммите в Вильнюсе, который проходил 11–12 июля, страны НАТО утвердили многолетний пакет поддержки Украины. В рамках этого пакета члены альянса утвердят план помощи Украине для достижения совместимости украинских войск в соответствии со стандартами НАТО, создадут Совет НАТО—Украина, а также позволят стране присоединиться к альянсу без выполнения плана действий по достижению членства.

В коммюнике альянса говорится, что Украина получит приглашение на вступление в НАТО, «когда все условия будут выполнены» и после согласия между союзниками. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал отсутствие конкретных сроков и условий. По данным WP и NYT, его реакция возмутила делегацию США.

Об итогах саммита — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Лусине Баласян

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