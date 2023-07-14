Захарова: Россия даст сопоставимый ответ, если ВСУ применят кассетные боеприпасы

Если вооруженные силы Украины (ВСУ) применят кассетные боеприпасы, то Россия «будет вынуждена дать сопоставимый ответ», заявила представитель МИД РФ Марии Захаровой. По ее словам, о неприемлемости применения таких боеприпасов говорили многие страны, включая западные.

Как утверждает госпожа Захарова, решение Вашингтона поставить кассетные бомбы ВСУ «продиктовано его стремлением любой ценой нанести России максимальный стратегический урон». «Россия осознает, какую угрозу несут кассетные боеприпасы для мирного населения, поэтому не использовала их в ходе специальной военной операции. Однако в случае применения ВСУ таких вооружений, будет вынуждена дать сопоставимый ответ»,— сказала она в ответ на вопрос журнала «Международная жизнь».

7 июля США объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден сказал, что решение далось ему трудно. Белый дом уверяет, что без этого Украине не хватило бы артиллерии для наступления. Эти поставки поддержал Евросоюз. Вчера, 13 июля, Пентагон сообщил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы из США и других стран.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Лаура Кеффер