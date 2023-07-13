Специалисты Уральской авиабазы вспахивают землю вблизи свердловских поселков для защиты от природных пожаров

Сотрудники Уральской авиабазы проводят плановые работы по защите поселков в Верхнепышминском и Невьянском городских округах Свердловской области от природных пожаров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным правительства, в пяти км от поселка Кедровое проводится встречный пал от ранее созданной минерализованной полосы общей длиной в восемь км для защиты поселков Ольховка и Кедровое. Также вблизи этих поселков создано пять км дополнительных минерализованных полос, а вблизи деревни Пьянково — 9 км полос.

На территории Кедровской поселковой администрации (городской округ Верхняя Пышма), куда входят поселки Кедровое и Ольховка, объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Также на территории лесов региона с 13 июля введен режим ЧС, соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Как указано на сайте МЧС, минерализированная полоса — это очищенные от горючих материалов до минерального слоя почвы или обработанные почвообрабатывающими орудиями (опашка), либо иным способом территории.

Напомним, вечером 12 июля начался пожар в селе Шайдуриха. Сегодня МЧС сообщило, что пожар в селе был локализован на площади 4,1 тыс. кв. м. В пожаре погибла 71-летняя женщина. Глава Невьянского городского округа Александр Берчук рассказал, что сгорел 41 дом. Днем 13 июля пожарные ликвидировали открытое горение. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сгоревшие дома жителей Шайдурихи восстановят.

Полина Хабарова

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