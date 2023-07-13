Краснов обвинил страны НАТО в подрыве международного сотрудничества

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что страны НАТО стремятся дестабилизировать международное сотрудничество и подорвать институты международного розыска и выдачи преступников. Об этом генпрокурор заявил на встрече с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Краснова, подобные намерения НАТО создают «предпосылки к формированию безопасных гаваней для лиц, скрывающихся от национального правосудия» (цитата по «Интерфаксу»).

Он также попросил Пекин оказать поддержку в сохранении стабильности международных отношений. «Хотел бы попросить вас оказать поддержку в продвижении позиции о недопустимости политизации международных организаций с полномочиями технического характера»,— сказал Игорь Краснов.

Ван Сяохун позицию России поддержал. «На каждом заседании китайская сторона стояла на стороне российской, поддерживала Россию в борьбе с коллективным Западом. Мы занимаем такую же позицию и на других многосторонних площадках — справедливую позицию. И будем продолжать занимать такую же позицию»,— сказал он.

Господин Краснов также указал на риск возникновения новых киберпреступлений. По его словам, в интернете увеличилось распространение недостоверных сведений с целью вмешательства во внутреннюю политику государства, «деструктивное влияние извне на формирование общественного мнения, прежде всего среди молодежи».

Сегодня, 13 июля, генпрокурор прибыл с первым рабочим визитом в Пекин, чтобы встретиться с руководителем Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном. Руководители надзорных ведомств двух стран должны будут подписать соглашение о сотрудничестве в правовой сфере. Игорь Краснов уже встретился с министром юстиции Китая Хэ Жуном. Стороны договорились подписать меморандум о сотрудничестве двух ведомств, проект которого будет разрабатывать Генпрокуратура РФ.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил подготовку визита Владимира Путина в Китай, сроки визита неизвестны. До этого первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Денисов сообщал, что господин Путин в октябре посетит Пекин для участия в третьем форуме «Один пояс — один путь».

Председатель КНР Си Цзиньпин был с визитом в России по приглашению Владимира Путина с 20 по 22 марта. Они обсудили вопросы развития российско-китайского экономического сотрудничества, также во время этого визита господин Си пригласил Владимира Путина в Китай. В мае российский премьер Михаил Мишустин ездил в Пекин. На этой неделе визит в Китай совершила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Полина Мотызлевская