Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краснов обвинил страны НАТО в подрыве международного сотрудничества

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что страны НАТО стремятся дестабилизировать международное сотрудничество и подорвать институты международного розыска и выдачи преступников. Об этом генпрокурор заявил на встрече с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном.

Игорь Краснов

Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Краснова, подобные намерения НАТО создают «предпосылки к формированию безопасных гаваней для лиц, скрывающихся от национального правосудия» (цитата по «Интерфаксу»).

Он также попросил Пекин оказать поддержку в сохранении стабильности международных отношений. «Хотел бы попросить вас оказать поддержку в продвижении позиции о недопустимости политизации международных организаций с полномочиями технического характера»,— сказал Игорь Краснов.

Ван Сяохун позицию России поддержал. «На каждом заседании китайская сторона стояла на стороне российской, поддерживала Россию в борьбе с коллективным Западом. Мы занимаем такую же позицию и на других многосторонних площадках — справедливую позицию. И будем продолжать занимать такую же позицию»,— сказал он.

Господин Краснов также указал на риск возникновения новых киберпреступлений. По его словам, в интернете увеличилось распространение недостоверных сведений с целью вмешательства во внутреннюю политику государства, «деструктивное влияние извне на формирование общественного мнения, прежде всего среди молодежи».

Сегодня, 13 июля, генпрокурор прибыл с первым рабочим визитом в Пекин, чтобы встретиться с руководителем Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном. Руководители надзорных ведомств двух стран должны будут подписать соглашение о сотрудничестве в правовой сфере. Игорь Краснов уже встретился с министром юстиции Китая Хэ Жуном. Стороны договорились подписать меморандум о сотрудничестве двух ведомств, проект которого будет разрабатывать Генпрокуратура РФ.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил подготовку визита Владимира Путина в Китай, сроки визита неизвестны. До этого первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Денисов сообщал, что господин Путин в октябре посетит Пекин для участия в третьем форуме «Один пояс — один путь».

Председатель КНР Си Цзиньпин был с визитом в России по приглашению Владимира Путина с 20 по 22 марта. Они обсудили вопросы развития российско-китайского экономического сотрудничества, также во время этого визита господин Си пригласил Владимира Путина в Китай. В мае российский премьер Михаил Мишустин ездил в Пекин. На этой неделе визит в Китай совершила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...