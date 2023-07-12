Белый дом: Украина получит истребители F-16 от стран Европы

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля обсудят поставки истребителей F-16.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребители F-16

Фото: Piroschka van de Wouw, Reuters Истребители F-16

Фото: Piroschka van de Wouw, Reuters

Джейк Салливан в эфире ABC News сказал, что истребители F-16, скорее всего, будут поставлены Украине из «европейских стран, у которых имеются данные самолеты». При этом он не уточнил, когда планируется начать обучение украинских летчиков управлению этими истребителями.

11 июля Украина подписала меморандум с 11 странами по обучению пилотов на F-16. Обучение начнется в августе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что F-16 могут появиться на Украине до конца первого квартала 2024 года.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина