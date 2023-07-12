Байден и Зеленский обсудят в Вильнюсе поставки Украине дальнобойных ракет

Президент США Джо Байден во время двусторонней встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО обсудит поставки дальнобойных ракет Украине. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Что касается ракет большой дальности, президент Байден продолжит сегодня обсуждать данный вопрос с президентом Зеленским. Он заявлял, что изучает данный вопрос, и он продолжает делать это»,— сказал господин Салливан в эфире телеканала ABC News.

Двусторонняя встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского на площадке НАТО в Вильнюсе пройдет сегодня днем. Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Украине необходимо дальнобойное оружие. Он заверил, что поднимает этот вопрос на встрече с Джо Байденом.

Между тем The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что в администрации президента США ведутся «тихие дебаты» о поставках Украине ATACMS (дальность применения — до 300 км). Прежде США откладывали вопрос поставок дальнобойных ракет в связи с возможными ударами ВСУ по территории России.

Тем временем в мае Великобритания передала ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом поражения 250 км, а в июле Украина получила первые французские дальнобойные ракеты Scalp (дальность — около 250 км).

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Лусине Баласян