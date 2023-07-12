СКР попросил арестовать двух подозреваемых в снятии скальпа с жителя Электростали

Следственный комитет России (СКР) попросил суд об аресте подозреваемых в хулиганстве и умышленном причинении травм жителю Электростали. Двое мужчин срезали ему ирокез, они оба задержаны. Возбуждено уголовное дело по п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112, ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Сам конфликт произошел вечером 9 июля на Спортивной улице. Молодой человек подошел к двум незнакомцам и попросил закурить. Они обратили внимание на его ирокез зеленого цвета и напали на него с ножом, срезав волосы вместе с кожей. Молодого человека госпитализировали. 10 июля один из нападавших был задержан, им оказался житель Коми 1999 года рождения. 11 июля задержали второго нападавшего, уроженца Таджикистана. В тот же день МВД показало видео с задержанием обоих. Один из них, по данным СКР, ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу.

Лаура Кеффер