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Коммерсантъ FM
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МВД показало видео с задержанием двух мужчин, снявших скальп с жителя Электростали

Министерство внутренних дел РФ обнародовало кадры задержания подозреваемых в нападении на жителя Электростали из-за цвета его волос. Задержанные, как отмечают в ведомстве, частично сняли скальп с молодого человека.

Видеозапись задержания предполагаемых злоумышленников опубликована на портале «МВД-Медиа».

Согласно данным подмосковной прокуратуры, нападение произошло вечером 9 июля на улице Спортивной. Между двумя мужчинами и молодым человеком произошел конфликт из-за цвета его волос. Telegram-канал Mash отмечает, что поводом для конфликта стал зеленый ирокез пострадавшего. Прохожие оказали ему первую помощь, молодого человека доставили в больницу. Вчера, 10 июля, один из нападавших был задержан, им оказался житель Коми 1999 года рождения. Позднее стало известно о задержании второго нападавшего.

Александр Кислов

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