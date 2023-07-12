Зеленский рассказал о трех приоритетных вопросах для Киева на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля в ходе саммита НАТО в Вильнюсе намерен обсудить с руководителями государств—членов альянса три вопроса: новые поставки западных вооружений Киеву, приглашение страны в НАТО и гарантии безопасности для Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский с супругой Еленой перед началом торжественного приема в президентском дворце на саммите НАТО

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Владимир Зеленский с супругой Еленой перед началом торжественного приема в президентском дворце на саммите НАТО

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Как написал господин Зеленский в своем Telegram-канале, именно три эти темы «являются приоритетными» для Киева в рамках саммита НАТО. «Мы слышим, что у нас будет приглашение вступить в НАТО, когда это позволят меры безопасности. Я хочу обсудить с нашими партнерами все эти вопросы»,— пояснил украинский президент.

Также Владимир Зеленский рассказал, что на полях саммита в Вильнюсе он уже встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьером Канады Джастином Трюдо.

Саммит НАТО стартовал накануне, 11 июля, в Вильнюсе, он продлится два дня. По итогам первого дня страны альянса заявили, что Украине не потребуется для евроатлантической интеграции выполнять План действий по членству. Приглашение в НАТО будет направлено, когда страны-члены «согласятся, а Украина выполнит условия». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба при этом сообщил, что власти страны пока не знают, какие именно условия они должны выполнить для того, чтобы Киев смог получить приглашение вступить в НАТО и смог присоединиться к альянсу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Северодраматический альянс».

Александр Кислов