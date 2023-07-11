Германия подтвердила отказ от поставок крылатых ракет Украине

Глава Минобороны Германии Борис Писториус подтвердил, что страна отказалась от поставок немецких крылатых ракет Taurus Украине.

«Если это делают отдельные партнеры, это их суверенное решение. Мы не намерены менять нашу позицию»,— сказал господин Писториус в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе (цитата по ТАСС).

В июле канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о возможных поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, заявил, что страна не хочет передавать оружие, которое можно использовать для ударов по территории России.

В конце мая Spiegel и Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщили, что Украина запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus с радиусом поражения 500 км. По данным СМИ, ракеты могут подойти к истребителям F-16, которые должны в будущем поставить Киеву.

Передача Украине дальнобойных ракет остается спорной темой среди союзников. Великобритания в мае стала первой страной, которая одобрила такие поставки. Storm Shadow способна поражать цели на расстоянии до 250 км. По информации СМИ, Лондон потребовал от Киева не наносить удары вглубь РФ. США рассматривают возможность поставок Украине оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью действия 300 км.

Что происходит на 503-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко