Президент Финляндии не исключил закрытия российского консульства на Аландских островах

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсуждает статус консульства России на Аландских островах в Балтийском море после того, как Россия решила закрыть консульство Финляндии в Санкт-Петербурге. В качестве ответной меры также рассматривается возможность закрытия консульства в финском Турку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Посмотрим»,— ответил господин Ниинистё в интервью Bloomberg TV на вопрос, возможно ли закрытие консульства на Аландских островах.

Аландские острова — архипелаг в Балтийском море на входе в Ботнический залив, автономия в составе Финляндии, населенная аландскими шведами и имеющая особый демилитаризованный статус.

Ранее МИД РФ отозвал согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, оно перестает действовать с 1 октября 2023 года. Финской стороне были вручены соответствующие дипломатические ноты.

В конце апреля президент Финляндии не поддержал идею закрыть российское консульство на Аландских островах. Предложение закрыть консульство РФ на Аландских островах поступило из-за вступления Финляндии в НАТО. В МИД РФ рассчитывают, что Хельсинки выполнит обязательства по демилитаризованному статусу этих островов и присутствию там российского консульства.

Финляндия вместе со Швецией подали заявку на вступление в НАТО после начала военной операции.

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Мария Федотова