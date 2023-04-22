Президент Финляндии высказался против идеи закрыть консульство РФ на Аландских островах

Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал идею закрыть российское консульство на демилитаризованных Аландских островах. Соответствующая петиция появилась на сайте гражданских инициатив Финляндии, она собрала уже более 30 тыс. подписей. Для рассмотрения ее парламентом нужно 50 тыс. подписей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саули Ниинистё

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Саули Ниинистё

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В интервью YLE господина Ниинистё спросили, продолжит ли находиться консульство РФ на островах. По его словам, если «будет зафиксирована какая-то неприемлемая активность, то Финляндия отреагирует по всем правилам дипломатии». Он также убежден, что работа консульства теряет свою актуальность.

«Конечно, если вы действуете под дипломатическим статусом, ваша деятельность должна соответствовать правилам дипломатии. И мы обязательно за этим следим. Между тем возникает вопрос, а не являются ли сегодня наблюдения через спутники во много раз эффективнее, чем наземные физические наблюдения? В этом смысле роль данного консульства сегодня может быть и не столько велика, как это могло быть в прошлом»,— считает финский президент (цитата по «РИА Новости»).

Предложение закрыть консульство РФ на Аландских островах поступило из-за вступления Финляндии в НАТО — страна официально стала 31-м членом альянса 4 апреля. В МИД РФ говорили, что им известно о петиции, но ведомство рассчитывает, что Хельсинки выполнит обязательства по демилитаризованному статусу этих островов и присутствию там российского консульства.

О вступлении Финляндии в НАТО — в материале «Ъ» «Финская вольна».

Лаура Кеффер