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Коммерсантъ FM
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МИД России: надеемся, что Хельсинки выполнит свои обязательства по консульству на Аландских островах

В МИД России прокомментировали инициативу активистов из Финляндии о закрытии российского консульства на Аландских островах. В ведомстве заявили, что надеются на выполнение со стороны Хельсинки своих обязательств. Заявление приводит «РИА Новости».

«Исходим из того, что позиция Финляндии, подтвержденная финским внешнеполитическим ведомством, заключается в том, что страна намерена и в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов и присутствия на них консульства Российской Федерации»,— сказано в сообщении МИДа.

В ведомстве добавили, что жители Аландских островов не поддерживают инициативу о закрытии консульства. «Поэтому посмотрим, чем закончится эта "инициатива". Сейчас о чем-то другом говорить преждевременно»,— заявили в ведомстве.

Ранее на портале гражданских инициатив Финляндии начался сбор подписей за закрытие российского консульства Аландских островах из-за вступлении Финляндии в НАТО. По данным на 14 апреля, петицию подписали 26 тыс. человек. Для ее рассмотрения в парламенте Финляндии она должна набрать 50 тыс. подписей.

О вступлении Финляндии в НАТО — в материале «Ъ» «Финская вольна».

Олеся Павленко

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