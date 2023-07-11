Белый дом: поставка кассетных боеприпасов Украине не угрожает единству Запада

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что союзники Вашингтона не выступали против решения США поставить кассетные боеприпасы Украине. При этом он отметил, что многие союзники США, подписавшие конвенцию, находятся в положении, когда они не могут поддержать поставки такого оружия.

«Я не думаю, что в результате этого решения (поставить боеприпасы.— "Ъ") произойдет раскол, разделение или разобщение. ...Мы не слышали ничего от людей, которые говорили бы, что это ставит под сомнение нашу приверженность, ставит под сомнение единство коалиции (поддерживающей Украину.— "Ъ") или ставит под сомнение нашу веру в то, что Соединенные Штаты играют жизненно важную и позитивную роль в качестве лидера этой коалиции на Украине»,— сказал господин Салливан на пресс-конференции в Вильнюсе (цитата по CNN).

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. Они разбрасываются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя угрозу на долгое время. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединилось 111 стран. Конвенцию не подписали РФ, Украина, США и Китай. В число подписавших конвенцию стран, в частности, входят все члены Евросоюза, кроме Финляндии, а также Великобритания, Канада, Япония и Австралия.

США 7 июля объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. Белый дом назвал это «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов». Президент США Джо Байден заявлял, что решение далось ему трудно. Решение о поставке кассетных боеприпасов поддержал Евросоюз. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал поставки суверенным решением США, но исключил возможность передачи таких боеприпасов Германией.

Подробнее — в публикации «Ъ» «А кассетные Байден припас».

Эрдни Кагалтынов