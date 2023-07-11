Великобритания выделила BAE Systems 280 млн фунтов стерлингов на производство боеприпасов

Британский оборонный холдинг BAE Systems получил от правительства Великобритании новые заказы на производство боеприпасов на 280 млн фунтов стерлингов, что позволит компании в восемь раз увеличить производственные мощности по выпуску артиллерийских снарядов калибра 155-мм. В будущем сумма соглашения может возрасти до 400 млн фунтов стерлингов, сообщил Financial Times исполнительный директор BAE Systems Чарльз Вудберн.

Господин Вудберн заявил, что полученные от британских властей деньги позволят «значительно увеличить объемы производства и поддержать жизненно важный суверенный потенциал для поставки новейших боеприпасов, а также создать и сохранить высококвалифицированные рабочие места в Великобритании».

Издание отмечает, что новый контракт на наращивание объемов производства боеприпасов станет частью 15-летнего партнерского соглашения между BAE Systems и министерством обороны Соединенного Королевства на сумму 2,4 млрд фунтов стерлингов. Долгосрочное соглашение вступило в силу в январе 2023 года. Оно позволит компании увеличить производственные мощности и других типов боеприпасов помимо 155-миллиметровых, сообщает FT.

19 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оружейные арсеналы альянса опустошены и нехватку вооружений и боеприпасов необходимо восполнить в самое ближайшее время совместными усилиями. В феврале господин Столтенберг говорил о планах НАТО увеличить свои целевые показатели по запасам боеприпасов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что страны Запада столкнулись с их дефицитом для поставок Украине.

20 июня Der Spiegel со ссылкой на документы правительства ФРГ сообщила, что у Германии в наличии есть только 20 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, тогда как к 2031 году по стандартам НАТО она должна обладать 230 тыс. Позднее издание со ссылкой на источники в Бундестаге рассказало о планах правительства ФРГ подготовить с концерном Rheinmetall долгосрочный контракт о поставке Украине артиллерийских боеприпасов. Соглашение предусматривает поставку 333 тыс. снарядов калибра 155 мм к 2029 году, в том числе для пополнения запасов Бундестага.

Эрдни Кагалтынов