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Коммерсантъ FM
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Spiegel: Германия готовит долгосрочный контракт о снабжении Украины снарядами

Правительство Германии вместе с оборонным концерном Rheinmetall готовит долгосрочный контракт о поставке Украине артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщила немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Бундестаге. Соглашение предусматривает поставку 333 тыс. снарядов калибра 155 мм к 2029 году, в том числе для пополнения запасов Бундестага.

Первый пакет военной помощи Украине из 20 тыс. снарядов, рассчитанный на ближайшие два года, уже был согласован, сообщила газета. Расходы в размере €60 млн оплатит правительство Германии.

Кроме того, в рамках контракта с компанией Rheinmetall уже в 2023 году Бундесвер получит 20 тыс. снарядов. При этом до 2029 года Бундесвер может запросить дополнительные комплекты боеприпасов в рамках контракта.

20 июня газета Der Spiegel со ссылкой на документы правительства Германии сообщила, что в запасах Бундесвера лежат 20 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. При этом 2031 году, в соответствии со стандартами НАТО, Германия должна иметь 230 тыс. таких снарядов.

Анастасия Ларина

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