Spiegel: у Германии осталось только 20 тыс. снарядов калибра 155 мм

У Германия в наличии есть только 20 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, тогда как к 2031 году по стандартам НАТО она должна обладать 230 тыс. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на документы правительства ФРГ. Требования альянса предполагают, что этого количества снарядов хватит на 30 дней интенсивных боев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer, Reuters Фото: Fabian Bimmer, Reuters

По данным Spiegel, для восполнения недостатка Германии нужно покупать 30 тыс. боеприпасов в год. Однако вероятность выпуска такого количества издание называет сомнительной. Также помешать достичь поставленной цели могут поставки снарядов Украине и их расходование на учениях.

Издание пишет, что бундесвер намерен увеличить число контрактов на выпуск боеприпасов. До начала июля планируется согласовать девять контрактов на €25 млн. Минобороны ФРГ также хочет расширить контракт с компанией Rheinmetall и купить у нее 16 тыс. снарядов на €118 млн до 2026 года. Помимо этого рассматриваются новые контракты с компанией Diehl на боеприпасы для гаубиц.

19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оружейные арсеналы альянса опустошены и нехватку вооружений и боеприпасов необходимо восполнить в самое ближайшее время совместными усилиями. В феврале господин Столтенберг говорил о планах НАТО увеличить свои целевые показатели по запасам боеприпасов. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что страны Запада столкнулись с их дефицитом для поставок Украине.

Лаура Кеффер