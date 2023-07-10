Трафик Twitter снизился после запуска Threads от Meta

По данным исследовательской компании Similarweb, которые приводит телеканал CNBC, веб-трафик сети микроблогов Twitter снизился на 5% за полные два дня, прошедшие после запуска компанией Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) собственной соцсети Threads, конкурирующей с Twitter. Исследователи также отмечают, что по сравнению с теми же днями 2022 года трафик Twitter упал на 11%.

Threads была запущена в США в минувшую среду. Meta описала свой продукт как «общественное пространство» для сообществ, которые «никогда в полной мере не использовали Twitter».

Twitter и Meta не стали комментировать сообщения о снижении трафика. Сегодня же стало известно, что число пользователей Threads выросло уже до 100 млн человек.

Евгений Хвостик