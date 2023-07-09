Telegraph: Германия выступит за отсрочку вступления Украины в НАТО на саммите

Германия будет настаивать на отсрочке членства Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе, который стартует 11 июля, сообщил источник The Telegraph. Берлин призовет союзников сосредоточиться на гарантиях безопасности.

Как утверждает собеседник газеты, Германия хочет, «чтобы был процесс и время для разработки гарантий безопасности, и таким образом фактически заблокировать членство». По его словам, Берлин не хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин «потенциально протестировал статью 5» Устава НАТО о коллективной обороне. «Берлин настроен неприветливо к перспективе предложения немедленного членства»,— объяснил источник.

По данным The Telegraph, США, Великобритания и страны Евросоюза разрабатывают двусторонние гарантии безопасности, которые, по их мнению, помогут защитить Украину в условиях отсутствия членства в НАТО. Однако некоторые восточноевропейские лидеры, в том числе премьер Эстонии Кая Каллас, выступают за предоставлении по итогам саммита дорожной карты обретения членства в альянсе.

Президент США Джо Байден накануне, 8 июля, назвал преждевременным вопрос вступления Украины в НАТО. Он предложил Киеву гарантии безопасности, как у Израиля. Израильскую модель ранее также предлагала Франция. Вместе с тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Украина заслуживает членства в НАТО. Господин Зеленский признавал, что Киев не получит членства до завершения конфликта с Россией. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что одним из условий вступления является победа Украины над Россией.

О вариантах — в публикации «Ъ» «Поклянитесь и распишитесь».

Леонид Уварчев