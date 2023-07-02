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Коммерсантъ FM
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В Тамбове мобилизованный получил три года колонии за хранение дома привезенной из зоны СВО гранаты

Объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области сообщила о том, что местный гарнизонный военный суд назначил военнослужащему три года колонии общего режима и штраф 40 тыс. руб. за хранение найденной в зоне специальной военной операции гранаты. Согласно картотеке дел, речь идет об Игоре Булгакове, которого признали виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Мужчина был мобилизован в прошлом году. Прошедшей осенью на территории Луганской народной республики в лесополосе он нашел боевую гранату и взял ее с собой. Факт обнаружения он скрыл от воинских должностных лиц. Зимой военнослужащему предоставили отпуск. Он привез гранату домой и хранил ее сначала в жилом помещении, а потом на крыше гаража.

Сотрудники полиции задержали мужчину и изъяли гранату. В сообщении пресс-службы не раскрываются подробности следственных действий, но отмечается, что после вынесения приговора военнослужащего взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

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