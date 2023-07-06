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Коммерсантъ FM
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В Екатеринбурге после гибели шестилетнего мальчика задержали сотрудника детского сада

В Екатеринбурге после убийства шестилетнего Далера задержали и. о. заведующего детского сада №546 «Семицветик» Анну Гилеву и специалиста по опеке и попечительству из Управления социальной политики. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По версии следствия, они знали о наличии телесных повреждений у ребенка, но не сообщили об этом правоохранительным органам.

Сотрудницу детского сада обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), а специалиста по опеке — по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Их задержали в ходе расследования уголовного дела о халатности должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что в отношении специалиста по опеке избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Она будет обязана своевременно являться по вызовам следователя или в суд. Также в отношении нее действует запрет на общение с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми по уголовному делу, а также со свидетелями, за исключением проживающих с ней.

В отношении Анны Гилевой также избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сотруднице детсада на период предварительного расследования запрещено общаться с потерпевшими, обвиняемыми, подозреваемыми и со свидетелями, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, об исчезновении шестилетнего Далера стало известно 26 июня. Тогда сообщалось, что в тот день ребенок ушел из дома утром и не вернулся. Но 29 июня силовики нашли тело мальчика в большой сумке на территории гаражного комплекса в 300 м от его дома. Установлено, что ребенок скончался еще несколько месяцев назад. По предварительным данным, мальчика не стало в декабре.

Подозреваемой в убийстве Далера стала его опекун — Вероника Наумова. Кроме того, ей предъявили обвинения в истязаниях и мошенничестве. Силовики считают, что женщина систематически избивала ребенка, а впоследствии могла быть причастна к его смерти. Кроме того, по версии СКР, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика, зная, что он умер. 30 июня Чкаловский райсуд Екатеринбурга отправил женщину под арест.

Прощание с Далером прошло 5 июня. Мальчика похоронили на мусульманском кладбище. Проститься с ребенком пришли около 200 человек. Из его родственников был только двоюродный брат.

Катерина Якушева, Екатеринбург

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