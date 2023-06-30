Опекуна шестилетнего Далера, обвиняемую в убийстве и истязаниях, арестовали до 26 августа

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал Веронику Наумову, обвиняемую в убийстве шестилетнего приемного сына Далера.Б., а также в истязаниях и мошенничестве. Об этом сообщает корреспондет «Ъ-Урал». Она пробудет в СИЗО до 26 августа.

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Прокуратура, настаивая на заключении под стражей, отмечала, что женщина может скрыться от следствия и суда, а также оказать давление не несовершеннолетних свидетелей, находившихся ранее под ее опекой. Прокурор Чкаловского района Екатеринбурга Виктория Гардабудских заявила, что защита просила назначить более мягкую меру пресечения.

Следователь Елена Дидк уточнила, что женщина не признает вину, настаивая на том, что ребенок умер в результате несчастного случая.

Информация об исчезновении в Екатеринбурге шестилетнего Далера Б. появилась 26 июня. Его тело обнаружили спустя три дня поисков в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. По данным следствия, мальчик скончался еще несколько месяцев назад, хотя его опекун во время поиском сообщала, что ребенок ушел из дома ночью 26 июня.

Во время допроса женщина сказала, что ребенок погиб в результате несчастного случая — утонул в ванной, где был наедине с сестрой. По данным СМИ, сестра мальчика во время общения со следователями заявила, что опекун избила приемного сына железным рожком для обуви, а впоследствии он скончался.

По версии СКР, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство Далера Б. в период, когда он уже был мертв. Силовики считают, что она занималась мошенничеством умышленно из корысти. Кроме Далера, в семье воспитывались пять детей: трое своих и двое приемных.

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